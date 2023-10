Koerte ühiskonnakõlbulikkuse test võib tulevikus päästa ka koeramaksust: kas Eesti on selleks valmis?

Ühelt poolt on visad kaduma eelmise riigikorra ajal lokanud koerapidamistavad, teisalt on lisandunud tarbimisühiskonna mentaliteet, kus koera käsitletakse kui ilusat ja staatust näitavat aksessuaari. Üks ühine joon on mõlemal – eeldus, et koerad õpivad ise ootuspäraselt käituma, mõistavad sünnist saati inimkeelt ja koeraomanikuks olemist pole vaja õppida. Tulemuseks on koerad, kes pahatihti reageerivad enda jaoks harjumatutele olukordadele ebakindlusest tuleneva agressiooniga, sest nad ei oska teisiti. Omanik aga arvab, et on saanud „halva koera“, kuigi tegelikult on probleem hoopis rihma teises otsas.

„Üks asi on kolme-neljakuuse kutsikaga toredas trennis käia, teine asi aga hilisteismeline koer, kellel hormoonid möllavad. Just see on kriitiline aeg, kui liiga paljudel omanikel kasvavad koerad üle pea. Koera haridustee peab kestma poolteist kuni kaks aastat, alles pärast seda saab rahulikult välja hingata,“ rõhutab ta.



Haita-Maariti sõnul on koeraomanikel üsna sageli veendumus, et kui nad käivad oma koeraga näitustel või harrastavad mõnda koeraspordiala, on koer ühtlasi ka ühiskonnakõlbulik. Paraku see alati nii ei pruugi olla, kusjuures põhjusi võib olla erinevaid, alustades juba sellestki, et koerad on erinevad kuni omanike teadmistepagasi suuruseni. Inimene on teatavasti oma olemuselt mugav ja kui ta enda arvates saab igapäevaselt oma koeraga enam-vähem normaalselt hakkama, siis ongi see paljude jaoks piisav ning motivatsiooni millekski enamaks polegi.