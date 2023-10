Põrgust ja eutaneerimisest pääsenud koertetandem otsib turvalisi kodusid

Õnneks jõudis teave temast loomakaitsjateni, kes küsivad: „Kuidas oleks olnud võimalik isegi kaaluda seda valikut koera suhtes, kellest õige tegelemisega on saanud tõeline kaisukas ja sõber? Donna oli lihtsalt sotsialiseerimata ja ta sai teha, mida ise tahtis.“

Nüüdseks on elava loomuga rõõmupall, keda hellitavalt ka Pontšikuks hüütakse, üsna sõnakuulelik, jalutab rihmas. Jõudu on tal muidugi palju.

Koer sai ka steriliseeritud ning tal on olemas ka vaktsiinid, kiip ja pass. Kuna laste ja kassidega kokkupuude puudub, siis pigem väikesed lapsed ja kassid liit välistaks. Isaste koertega võib Donna leppida, kuid enne peab proovima. Igatahes tahab Pontšik nüüd minna päris oma koju ja pere juurde. Donna asub Tartumaal.

Kui näed Donnas seda päris õiget pereliiget, siis kirjuta aadressile info@loomakaitse.eu veidi endast, kus elad ja lisa ka telefon, et ELL saaks ühendust võtta.

Rodo on saksa lambakoera laadne poiss, kes enne päästmist elas sisuliselt põrgus. Koer oli väga nälginud ja eluasemeks oli tal ainult rauast puur, kus ta vaevu püsti seisma mahtus.

Rodo on kastreeritud, vaktsineeritud ja ca 2,5 aastane. Tõule omaselt on ta üsna nõudlik ning kõigi teiste loomadega ei pruugi sobida. Inimestesse suhtub heatahtlikult, kuid tema tulevane pere peab oskama koertega suhelda nii, et rollid ei läheks paigast.