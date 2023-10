Kas saad aidata? Pime ja tasakaaluhäiretega kiisu veedaks eluõhtu väljaspool puuri

Vapper neiu, kes ise oli samal ajal lapsega õues, mässis kassipoisi oma jope sisse ning jäi ootama abivägesid. Kiisu oli segaduses, pime, tasakaaluhäiretega ning haige.

Loomakliinikus selgus, et kassil on tugev põletik, aneemia ja teisedki tervisehädad. Tänaseks on ta tubli ning kosunud, suuremad pulstid isegi lahti kammitud ning härra naudib paisid ning maitsvat toitu. Paraku aga on ta MTÜ kassitoas puuris

Viimsi vanake on küll eakas, aga mitte suremas. Organid on tal töökorras ning hetke seisuga tundub, et tal on veel päris mitmed ilusad aastad elu ees, kui vaid leiduks talle see elulõpu hoiukodu.

MTÜ on valmis ka tulevikus, kui terviseprobleemid tekivad, võtma ravi arvete tasumise endi õlule, aga kassitoa puur ei saa jääda selle kiisu koduks.

Vabatahtlikel oleks võimalik ta lahti lasta teiste kasside keskele, aga kassitoas on pääs teisele korrusele mööda kitsast ja metallist keerdtreppi ning see avaus on lahtine. Kui teised kassid saavad sealt kenasti ise üles ja alla turnitud, siis tema võib sealt end surnuks kukkuda. Lisaks ei ole elu 70 kassiga kassitoas eakale kodukassile mingi meelakkumine.

Kas just sina oled see suure südamega inimene, kes on valmis pakkuma kodusoojust vanemale kassile ning talle kinkima elu lõpu, mis on täis armastust ning hoolimist?

Kui soovid Viimsi vanakesele pakkuda hoiukodu, siis kirjuta CATS Help messengeri.