Eluohtlik haigus varitseb koeri ka koduukse ees lombis

Teine riskipiirkond on põllumajanduslikud maapiirkonnad, mis on ahvatlev elupaik hiirtele ja rottidele. Hiljutise Eesti Maaülikoolis tehtud uuringu tulemusena selgus, et ka kassid võivad leptospiroosi levitada. Haigeks nad ise ei jää, kuid nende väljaheited on sarnaselt väikenärilistega nakkuse allikaks. Halb on see, et kui välistemperatuur on nullist kõrgem, suudavad leptospiroosi tekitajad pinnases elus püsida 6-12 kuud, seega võib üks pissikoht vägagi kaua aktiivne nakkuseallikas olla.

Nii linnas kui ka metsas ei tohiks lasta koeral juua lompidest, sest see on alati üks ohuallikatest. Samuti on suurema nakatumise riskiga koerad, kes ujuvad ja joovad looduslikes veekogudes.

Leptospiroosi võib koer saada sõna otseses mõttes oma koduukse eest. Väga kõrge riskiga on korterelamute piirkonnad, kus ühel maa-alal käib jalutamas palju lemmikuid. „Piisab sellest, kui üks nakatunud loom pissib ja teised koerad hiljem nuusutavad või lakuvad seda kohta. Tõenäosus saada leptospiroos on linnas suurem kui metsas“ selgitab Nadežda.

Tallinna loomade kiirabikliinikusse jõuab iga päev patsiente, kellel on põhjust kahtlustada leptospiroosi. Diagnoosi kinnitamiseks või välistamiseks kasutatakse kiirtesti, sõltuvalt vajadusest võetakse ka hematoloogiline ja biokeemiline vereproov ning uriiniproov. Keskmiselt üks test kahe päeva peale saab positiivse vastuse, aga on ka selliseid päevi, kui leptospiroosi diagnoosi saab mitu koera. „Leptospiroosi juhtumid sagenevad tõesti kevaditi ja sügiseti,“ nendib Nadežda.

„Ei ole vahet, kas on kevad, sügis, suvi või talv – kui temperatuur püsib nullist üleval pool, on leptospiirad aktiivsed. Tõsi – kõrghooaeg on sügis ja kevad, aga kui talv on soe või suvi jahe, võib pere lemmik ka siis nakatuda,“ nendib ta.

Leptospiroos levib peamiselt nakatunud väikenäriliste uriiniga. Koerad nakatuvad kas otsesel kontaktil või kaudsel kokkupuutel haige looma uriini või pinnasega. Nadežda rõhutab, et leptospiroosi tekitajad, Leptospira perekonda kuuluvad spiroheedid on ebameeldivalt elujõulised.

Kui tegemist on mõne leebema leptospiroosi liigiga, on paranemise võimalus Nadežda sõnul pigem hea, kuid siingi on mängus mitu muutujat. Üks neist on looma vanus: mida noorem koer, seda parem ka prognoos, sest noorematel koertel on reeglina immuunsus tugevam. Olulist rolli mängib seegi, kas koeral on kroonilisi haigusi. „Vanemate koertega on keerulisem, paranemine võtab rohkem aega ja oleme prognoosi suhtes pigem ettevaatlikud,“ nendib Nadežda. Tavaliselt tähendab leptospiroosi diagnoos, et koer peab mõnda aega kliinikus veetma. Raviskeem näeb ette antibiootikume, sageli kahte erinevat, lisaks vedelikteraapia ja ka valuvaigistid.

„Kopsudes tekib verejooks. Isegi, kui loom jõuab kohe kliinikusse ja hakkab kohe ravi saama, ei päästa see teda surmast.“. Üldiselt on leptospiroosi inkubatsiooniperiood 4-6 päeva. Kopsuvormi puhul on omanikud kirjeldanud, et hommikul tundus koer veidi loium kui tavaliselt, õhtuks on koer aga juba kopsu verejooksuga kliinikus.

Leptospiroosist tervenemine on tõeline loterii, kus peamiseks muutujaks on nakkuse liik. Kõige paremini ravile alluv ja hea prognoosiga on Nadežda sõnul nn neeruvorm. Teine äärmus on kopsuvorm, mis on ülikiire ja agressiivne – nakatumisest surmani võib kuluda vaid 24 tundi.

„Veritsuse põhjustavad leptospiira toksiinid, mis hävitavad kapillaare. Tahtmatus liikuda tuleneb sellest, et leptospiirad põhjustavad valu liigestes,“ selgitab Nadežda. Teised mõjutavad hoopis neere, mis tekitab koeral probleeme pissimisega. Kolmandad kahjustavad maksa. „Ehk siis leptospiroosil on ebaspetsiifilised sümptomid, mis on iseloomulikud ka teistele haigestumistele,“ sedastab Nadežda.

Leptospiroos kuulub Nadežda sõnul nende haiguste hulka, mida on ilma testita keeruline ära tunda, sest seda on 25 erinevat liiki ja sümptomidki on sellest tulenevalt erinevad. Tüüpilised klassikalised tunnused on loidus, koer ei taha liikuda, esineb verine oksendamine ja verine kõhulahtisus.

Kui koer lubatakse juba kodusele ravile, peab omanik arvestama sellega, et koera väljaheited on jätkuvalt nakkuse allikaks.

„Kui näiteks juhtub, et koer pissib tuppa, tuleks see kohta desinfitseeriva vahendiga puhtaks pesta. Kindlasti tuleks siis kasutada kummikindaid. Õues käimisega on keerulisem. Kui nakatunud koer oma aias pissib, võib juhtuda, et ta nakatub juba tervena sama kohta nuuskides uuesti. Leptospira’t väliskeskkonnas tapavad ainult külmakraadid,“ rõhutab Nadežda.

Sel põhjusel tuleks kortermajades elavatel koeraomanikel, kelle koer on saanud leptospiroosi diagnoosi, valida hädapärasteks toiminguteks mõni selline koht, kus teisi koeri pigem ei käi. Ka väljas käies tuleb oma lemmiku väljaheiteid koristades kasutada kummikindaid.

Kui peres on rohkem kui üks koer, on soovituslik ravikuur läbi teha kõigil koertel ka siis, kui neil sümptomeid pole.



Vaktsineerimine võib päästa

Kui inimestele ei ole leptospiroosi kaitseks vaktsiini olemas, siis oma lemmikut saab vaktsineerimisega kaitsta küll. Leptospiroosi vaktsiini puhul on oluline teada, et see ei pruugi ära hoida nakatumist, kuid teeb haiguse põdemise kergemaks ja taastumise kiiremaks.

„Kui koeral on olemas kokkupuude antigeeniga, on protsess palju kergem. Organism on nakkuse tekitajaga siis juba kokku puutunud ja immuunsüsteem oskab sellega paremini hakkama saada,“ selgitab Nadežda.

Seepärast on ka vaktsineeritud koerte väljavaade leptospiroosist paraneda tunduvalt parem.