TAHAKS KOJU | Uhke Hugo kartis enne inimese varjugi, nüüd nõutab paikätt

Hugo jõudis varjupaiga hoole alla umbes kolmekuuse kassipojana 2022. aasta suvel. Tema ootus uuele kodule on kestnud juba küllaltki kaua, sest arglikust kassipojast on sirgunud tänaseks suur ja uhke täiskasvanud kass!

Varjupaika jõudes oli ta väga arg, kartis isegi inimese varju ja püüdis väga end inimese eest peita. Aeg aga on pannud Hugot mõistma, et inimene on hea ja paikäsi veelgi mõnusam. Aeg-ajalt küll tuleb ette päevi, kus Hugole poeb sisse see sama ammune kassipoja argus kuid üsna pea saab ta sellest taas üle.