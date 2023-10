ARVAMUS | Munakana elu kestab vaid 72 nädalat. Kumb oli enne - muna või tõde?

Elu on liiga lühike puurimunadeks! Nii kuulutab üks Eesti mahemuna tootjatest. Puurikana elu on tõesti lühike, samamoodi on ka vabakäigukana elu ja iga kana elu tööstuses.

72 nädalat! Kanade loomulik eluiga on kuni kümmekond aastat. See on nii, sest kui kana ei ole munatootmises enam “produktiivne“, ei ole ta ka tööstusele enam kasumlik. Ei tohi unustada, et munatööstus on äri.