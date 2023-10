ARVAMUS | Heiki Valner: krematooriumi korstnast väljuval vinel on juures rahalõhn

Pole kahtlustki, et kassid on ühed vingemad seksivurri veeretajad siin maamunal ja ega nad otsa lõppe, kui just kliima mõnda eriti äärmuslikku trikki teha ei plaani. Seda liiki loomi jääb palju üle ning kiisudele näpuga osutada on nüüd küll patt – nad elavad lihtsalt oma elukesi just nii, nagu loodus sättinud on.

Inimene saaks seda olukorda steriliseerides-kastreerides muuta, aga nii mõnegi kassiomaniku jaoks on see loomapiinamine. Kas vastsündinud kiisude ämbris uputamine, kilekotiga metsa või prügikasti kõrvale viimine siis pole?

Kassidele pahatihti kiipe ei paigaldata ja mõistagi ei leia nende andmeid ka kõikvõimalikest registritest. Seega jäävad loomahülgajad valdavalt tuvastamata. Poliitikuid see teema ei huvita ja lemmikloomandus Eesti riigis lappab nii, et süda läheb pahaks.

Kohalike omavalitsuste tegelased vaatavad asjale läbi näppude, sest ega neidki see suurt kõiguta. Täna saavad nad pappi ühes suures rahakotis, mille eest on vaja kõik kohalikud asjad korda ajada. Seal on ette nähtud kopikas ka hulkuvate loomadega tegelemiseks, aga enamasti kulub see mujale. Katsed seadusega loomadega seotud raha n-ö eraldi eelarvereale paigutada, et seda mujal sirgeks ei löödaks, ei ole õnnestunud. Pole ka ime!

Nii te kuuletegi kurbi lugusid, kuidas loomadega tegelemiseks raha pole, sest see kulus lasteaia katuse, teederemondi ja teab mille peale veel. Viimati küsis üks Lõuna-Eesti ametijuku Loomapäästegrupi vabatahtlikult otse, et kas ta on peast loll või, et mingi tühise kassimurega teda üldse tülitada julgeb?

Tegelikult on napakad hoopis omavalitsuste tegelased ise. Selle asemel, et lohakatelt loomapidajatelt ja -hülgajatelt raha sisse kasseerida, põletavad nad seda suure leegiga. Kõigepealt püüavad hulkuvad loomad kinni ja hoiavad kaks nädalat varjupaigas. Toidavad, ravivad ja otsivad uusi kodusid. See kõik maksab.