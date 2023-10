Otsime ja otsime, aga kodu ikka ei leia! Kassid, keda ähvardab terve elu varjupaigas

Delta - kaheaastane kassipreili Delta on inimese suurim sõber, kes võiks tundide viisi süles nurru lüüa. Kassitoa uksest sisse astudes on just tema esimene kiisu, kes tervitama tuleb ja paitusi noolib. Tegemist on eeskujuliku kassitüdrukuga, kes saab teiste varjupaiga asukatega hästi läbi, ei nori tüli, armastab vabal ajal pikutada ning ümberringi toimuvat uudistada. Lisaks on piigal imeilus ja eristuv kasukas, mille järgi teda juba kaugelt ära tuntakse.

Paraku on Delta lahendamatu põieprobleemi tõttu juba aastaid varjupaigas elanud. Nimelt, ei tunne kass oma põit ega saba ning ei saa seetõttu valida, kuhu ta pissib. Näib, et probleem on malbele kiisupreilile saatuslikuks saanud ning tõenäoliselt tulebki tal elupäevad varjupaigas veeta.

Grigori - kassipoisi ilusad ja targad silmad pole veel inimesi ära võlunud - Grigori ootab endiselt varjupaigas oma kaitseinglit. Ta ei saa ülejäänud kassidega hästi läbi ning nutab sageli - juba peale vaadates on aru saada, et loomal on raske depressioon.

Hoiukodus ei tundnud Grigori end samuti mugavalt, kuna majas elas ka kaks teist isast kassi, kellest üks oma territooriumi kiivalt kaitses. Kassike tahaks olla oma pere ainus lemmik. Ta on tasase loomuga ega otsi liialt tähelepanu, kuid paitamist naudib sellegipoolest. Grigorist võiks saada ideaalne kaaslane inimesele, kes otsib rahulikku seltsilist.

Sukiyaki - rahuarmastav kaunitar ootab juba aastaid päris oma peremeest ja pesa. Kassipiigal on omapärane triipude ja laikudega kasukas ning pisikese keha kohta üllatavalt puhvis ja suur saba. Kuna Suki on pelglik ning kardab inimesi lähedale lasta, ei tunta tema vastu erilist huvi. See aga ei tähenda, et kiisuneiust ei võiks ajaga saada suurepärane kaaslane - vaja on vaid kannatlikkust ja mõistmist.