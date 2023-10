Endine karusloomafarmi juht: karusnahka toodetakse ainult väikese hulga inimeste edevuse rahuldamiseks. See on vastuvõetamatu

„Ükskõik, millised karusnahatööstuse väited ka poleks, ükski heaolueeskiri ega tööstuse sertifitseerimisskeem ei saa kunagi muuta nende tundlike loomade tegelikkust, kes on sunnitud elama kogu oma õnnetu elu pisikestes traatpuurides. Need metsloomad jäetakse ilma nende põhivabadustest toote nimel, millel järgi puudub vajadus. Karusnahka toodetakse ainult väga väikese ja kiiresti kahaneva hulga inimeste edevuse rahuldamiseks. See on vastuvõetamatu. Peame selle lõpetama.“ kommenteeris endine karusloomafarmi tegevjuht Mike Moser, kes nüüd toetab karusloomafarmide keelustamist.