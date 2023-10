Limbo hüüab appi! Hobitalu eksootiline kaslane sattus ohtlikus seisundis kiirabikliinikusse

„Järsult muutus tavaliselt aktiivne serval Limbo loiuks, ta ei tahtnud liikuda ja selgelt oli näha, et mure on ilmselt soolestikus. Kliinikus selgus, et Limbo soolestikus oli suur hulk konte, mis on kogu seedetrakti ummistanud. Operatsiooni käigus oli ka kaksteistsōrmiksool ummistunud ja tekkinud maoverejooks. Limbo jäi statsionaari ravile ja jälgimisele,“ täpsustas hobitalu peremees Eino Roosioks.

Ta lisas, et tegu on metsloomaga, kelle jaoks kontide söömine on hädavajalik, lisaks peab toit olema värske ega tohi seista üle poole tunni, et mitte mürgistust tekitada.

„Nende loomulik dieet koosneb erinevatest lindudest ja loomadest. Nendele on äärmiselt oluline süüa ka luustikku, et kaltsiumi saada. See tagab, et nende luud oleksid tugevad. Näiteks eelmisel aastal murdis oma jalaluu mu teine serval Jamor, keda toideti noorena valesti,“ selgitas hobitalu peremees, kes on ka Eesti metsloomaühingu asutaja.

Hobitalus elab kaks servalit, õde ja vend Limbo ja Jamor. Limbo tuli Eino juurde elama pärast seda, kui oli eelmises kodus iseloomu näidanud ja oma perenaist rünnanud. Nüüd elatakse vennaga kahekesi koos, mängitakse ja magatakse teineteise kaisus. Eestis elab praegu kokku kolm servalit.

Eesti metsloomaühingu juht Virge Võsujalg ütles, et pikemas perspektiivis oleks mõistlik Eestis luua fond, mis koguks raha ka eksootiliste loomade jaoks. „Looma tuleb aidata, teisiti ei saa. Õnnetus ei hüüa tulles. Meile tuleb pidevalt teateid sisalikest, ninakarudest, rebastest - kõik nad vajavad samamoodi toetust,“ rääkis ta.

Limbo palub heade sõprade ja kõigi teiste abi, kes vähegi aidata saavad. Praegu kogunenud summa oli 1489.55 eurot. Talle tehakse uued analüüsid ning ravi jätkub, nii et sellele summale lisandub kindlasti sama palju või rohkemgi. Limbo vajab väga seda toetust. Loodame, et ta tuleb sellest õnnetust olukorrast vapralt välja!

Limbot saab toetada pangaülekandega:

Eino Roosioks, SEB.

EE341010011828396221

Selgituseks: Limbo