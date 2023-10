LIIGUTAV VIDEO | Elutahe jäi peale! Farmiloomad võtsid koju naasnud eesli musidega vastu

„See oli väga paha luumurd, täpselt ei teagi, kuidas see õnnetus juhtus,“ tunnistas rantšo perenaine Ande Arula Tema sõnul on Draakonil on sedavõrd tugev elutahe, et tema eutaneerimisele ei tahtnud ta mõelda vaatamata sellele, et enamik loomaarste pidas juhtumit lootusetuks.

Lisaks Draakonile elab Ranna rantšos veel kolm eeslit - Draakoni õde Lohe, ema ja kasuisa. „Ma olen nii õnnelik!“ nentis Ande vaatamata sellele, et eesli operatsioonid väga kulukaks kujunesid. „Inimesed on vahel minu üle naernud, et miks ma seda kõike teen, aga see loomade tänulikkus on midagi erilist! Ma olen loomadega nii pikka aega tegelenud, et saan aru, kas loom tahab surra või elada. Draakonil on tohutu elutahe!“