Hüvasti, Esther! Maailmakuulus imesiga jäi viimasele unele

„Päev, mille saabumist me kunagi näha ei soovinud,“ kirjutavad Estheri omanikud Steve Jenkins ja Derek Walter Instagramis. „Isegi, kui Esther pole enam füüsiliselt meiega, jääb tema pärand alatiseks. Esther on surematu. Me näitame inimestele ka edaspidi, et kõik loomad väärivad sellist armastust, nagu talle osaks sai.“