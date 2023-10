Loomade seksuaalse väärkohtlemise keelustamine jõuab riigikogu õiguskomisjonis arutlusele

Seksuaalvahekord loomaga on hetkel Eestis n-ö hall ala – see ei ole lubatud, aga keelatud ka ei ole. Loomakaitseseaduse §4 põhjal on keelatud looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu. Lubamatute tegude alla lähevad näiteks loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus, ent mitte seksuaalne väärkohtlemine või loomaga seksuaalvahekorda astumine.

Vaatamata sellele, et tegemist on selgelt mittekonsensusliku teoga, sest loom ei saa anda oma nõusolekut, argumenteeritakse siiski aeg-ajalt, et see ei tee loomale liiga või äkki hoopiski meeldib. Loomade vaimseid kannatusi mõõta on äärmiselt keeruline, seda enam, et ükski loom ei tule kellelegi kurtma, et talle on liiga tehtud. Sama argument ei pädeks näiteks kahe inimese vahel.