ARVAMUS | Martin Enn: loomatööstuses toimuv on hoolikalt koordineeritud etendus, mille eesmärk on fakte varjata

Lisaks sellele, et me ei näe loomatööstuse telgitagust loomatööstuse turunduskampaaniates, on osades riikides kehtestatud lausa seadused, mis keelavad farmides ja tapamajades filmimise ja pildistamise. Nende seaduste jõustamist põhjendatakse vajadusega mitte loomatööstuse tegevust paljastada, et vältida mainekahju ja majanduslikku kahju. Sellised seadused on kasulikud loomatööstusele, et varjata kogu julmust, mis selle tööstuse kardinate taga toimub.