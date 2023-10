Lugemiskoerad sütitavad lastes raamatuhuvi

„Lapsevanemate tagasiside programmile on olnud väga positiivne. Ainsa negatiivse aspektina tuuakse välja, et lugemiskoeri ei jagu kõikidele, kes selleks soovi avaldanud on ja mõni raamatukogu on päris oma lugemiskoera oodanud aastaid.“ lausub Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu kõneisik ja endine lugemiskoerajuht Maarja Tali.