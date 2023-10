Pime, kuid hella hingega Jeff ei saa veel puhata: ees ootavad mitmed meditsiinilised protseduurid

Küll aga on vaja Jeffi hammastega tegeleda. Selleks tuleb välja uurida, kas ja mis tüüpi anesteesia ehk narkoos talle ohutu on. Jeffil tuleb anda vereproovid, et arstid teaksid tema organite seisukorda ning üleüldisi elulisi näitajaid.

Ainuüksi vereproovide summa saab olema ligi 300 eurot, kuid lisandub ka suuprotseduuride hind, mille maksumust on hetkeseisuga keeruline ette ennustada. Võib aimata, et see jääb umbes samasse kanti, mis tähendab, et Jeff palub abi 600 euro tasumisel.