Katrini ja tema kaasa Karli kodus elab kokku neli tarantlit. Hiljuti lisandunu, Poecilotheria regalis, on neist aga suurim - tema jalaulatus on tervelt 18 sentimeetrit ning kuna tegu on kasvueas tarantliga, võib sentimeetreid veelgi juurde tulla.

Katrin möönab, et kaalus põhjalikult, enne kui otsustas niisugusele tegelasele kodu pakkuda, seda enam, et eelmine omanik oli samalt tarantlilt juba hammustada saanud. „Eelmine omanik oli välismaalane, kes sõitis koju tagasi ega saanud teda kaasa võtta,“ selgitab ta. „Tarantlid on kõik mürgised. Mõne puhul sisaldub mürk tema karvades, teisel on mürgine hammustus, aga ise nad ei ründa, vaid ainult kaitsevad end, kui neid ehmatada.“