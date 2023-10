Veterinaar: antibiootikumide valimatu kasutamine loomadel asendub üha enam uudse diagnostikaga

Kuidas tehakse antibiootikumide raviotsus?

Kõik raviotsused tehakse farmis lähtudes isendist, ravimeid kasutatakse siis, kui selleks on vältimatu vajadus – ühtegi looma ei ravita nn „ igaks juhuks“. Raviotsusele eelneb looma kliiniline läbivaatus, mille käigus selgitatakse välja esialgne diagnoos, pärast mida tehakse otsus edasise ravi osas.

Loomade ravimine farmis ei ole täna enam selline, et loomaarst süstib kõiki loomi, olenemata haigusest, antibiootikumiga vaid senisest enam kasutatakse ennetamist, toetavat ja sümptomitel põhinevat ravi.

Selleks et kindlaks teha, kas haigestumise on loomal põhjustanud mõni bakter, viirus või parasiit, on tänapäeval farmides kasutusel üha rohkem diagnostilisi vahendeid. Kui nendest vahenditest jääb väheseks, siis kasutatakse julgelt erinevate laborite teenuseid, mis on spetsialiseerunud just loomahaiguste ja -taudide diagnoosimisele.

Näiteks kasutame vasikate kõhulahtisuse diagnoosimiseks kiirteste, mis määravad roojast põhilised haigustekitajad. Kui on tegemist viiruse või parasiidiga, siis on ka raviplaan vastav. Kindlasti ei kasutada sel puhul antibiootikume, sest need ei aita. Kui proovi vastusest ilmneb, et tegu on siiski bakteriga, siis otsustatakse, kas ja millise antibiootikumiga ravi alustatakse, sest ka bakteriaalse infektsiooni korral ei ole antibiootikumi ravi alati vajalik.

Lüpsilehmadel on üheks väga sagedaseks antibiootikumide kasutamise vajaduseks udarapõletikud. Tänapäeval ravitakse farmis udarapõletikke antibiootikumidega üha vähem, sest farmis kohapeal teostatavad diagnostilised võimalused on hulga paremad ja täpsemad. Sellest tulenevalt on võimalik teha ka paremaid otsuseid ravi osas – võimalusel piirduda NSAIDide (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid) ja vedelikteraapiaga või valida antibiootikum vastavalt antiobiogrammile.