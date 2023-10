Millelt säästa, millesse investeerida: nippe, kuidas valmis olla koduloomaga kaasnevateks kulutusteks

Teema kommentaarides toodi välja ka seik, mis võib lemmiklooma võttes kergelt ununeda. Kui peremees on usin reisija, siis on loomaga reisimise või talle selleks ajaks hoiu leidmisega omajagu tegemist.

„Koduste kuludega on nagu on, aga kuna meil pole koera kellegagi jätta, siis reisime temaga koos. See teeb reisimise kallimaks küll. Esiteks on enamikus majutusasutustes koeraga peatudes lisatasu, tavaliselt umbes 15 eurot. Aga veelgi enam käib rahakoti pihta, et peatumiskohtade valik, mis looma lubavad, on üldse väike,“ märkis üks grupiliige.