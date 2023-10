Omaniku pinge väljendub koera tervises: mida teha, kui su koera vaevab stress?

Koerale veelgi selgemaks märguandeks sellest, et SINA oled rahulik, on sinu kehakeel. Jälgi, kas ja kust oled pinges ja kuidas sa näiteks oma käsi hoiad. Ideaalis võiks teil omavahel olemas olla ka mõni signaal või liigutus, mis on mõeldud koera rahustamiseks.

„Ah, praegu vist ei olegi muretsemiseks põhjust“. Kõik meetodid ei peagi olema rasked. Vahel on esmapilgul kõige raskemana tunduv nipp just see kõige lihtsam. Töö endaga on aeganõudev ja selle liikuma panevaks jõuks on tugev tahe.

Kui rahuned sina, annab see ruumi ka kutsul rahuneda. Tulemus, mida sa ise ju sisimas soovid, või mis? Nipp on lihtne ja toimiv. Koer tunnetab su rahunenud energiat ja tõlgendab enda jaoks olukorda selliselt:

Lisaks mitmetele teaduslikele artiklitele, mis on erinevate veterinaaride poolt kirjutatud, on stressi mõjust rääkinud ka loomade kliiniline käitumisspetsialist Hanne Grice. Ta on välja toonud, et stress nõrgendab immuunsüsteemi ja mõjub koera tervisele halvasti.

Loomade maailmas ei ole hinnanguid – neid ei huvita, mis riided kellelgi seljas on. Neid huvitavad vaid põhivajadused ja elu siin praegu. Samas on aga raskus kerge tulema, kui nende omanik on pinges, sest viimane mängib nende jaoks olulist rolli. Koduloomade kehasse ja rakkudesse salvestuvad meilt võetud pinged, mis ei haihtu sealt ise kuhugi.

Loomad on loomult muretud ja alati hetkes. Kõik hirmud ja pseudoprobleemid, millesse nad kinni on jäänud, on meie käest õpitud, kopeeritud, jäljendatud. Elades meiega koos, meie reaalsuses ja meie keskkonnas.

Koer tunnetab hetkega ära, milline on su olek, mis emotsioonid sind valdavad ja kui pinges sa parasjagu oled. Kui oled pahas tujus, vihane ja käitud oma koeraga nõmedalt, siis on tegemist sinu pingetega, millest vaene koer võtab suure osa ka enda kanda.

Esmalt võib tunduda veider see, et pead endaga tööd tegema. Võib tekkida küsimus: „Miks ma endaga tööd pean tegema, kui mu koer lollusi teeb?!“ Koer on peegel ja kui see peegelpilt sulle ei meeldi, siis tuleb endale otsa vaadata. Tihti ei ole meie koerad üldsegi need, kes pidevat remontimist vajavad. Peame endale inimestena teadvustama, et tegelikult oleme just meie, rihma teises otsas olevad tegelased need, kes ENDAGA tööd peavad tegema.

Stressi mõju tervisele

Me teame, et vaimne tervis ja sellega tegelemine on sama oluline kui hoida end füüsiliselt heas vormis ja elada tervislikult.

Kuidas on aga lood koertega? Kuidas saame aru, et meie koeral on midagi viga?

Esimesed märgid ärevusseisundist on näiteks: üleliigne lakkumine, närimine, hingeldamine, ringi tammumine. Enamasti toimub kehas palju enamat, kui esialgu välja paistab. Pidev stress võib tekitada erinevaid terviseprobleeme. Juba 15 minutit stressis olekut on piisav selleks, et sapp läheks pingesse ja immuunsüsteem hakkaks nõrgenema.

Stressihormoonid adrenaliin ja kortisool võtavad keha üle, tõstavad automaatselt südamerütmi ja juhivad verd kõhupiirkonnast ning sooltest eemale lihastesse, et koeral oleks jõudu ära joosta või jääda paigale ja end kakeldes kaitsta. Need on keha automaatsed reaktsioonid, kui ta on pidevas pinges.

On rida olulisi tervisemuresid, mis koerte pikaajalise stressiga kaasnevad:

Immuunsüsteemi nõrgenemine, ägenenud haigused, aeglane seedimine, nahaprobleemid, kõhulahtisus. Raamatus on nende murede algpõhjused täpsemalt lahti selgitatud…

Mõned näpunäited, mida teha, kui koer on ärev või stressis:

-Tekita koerale rutiin ja turvaline keskkond

-Vähenda koera üksiolemise aega

-Vii oma koer massaaži

-Mängi ja jaluta koeraga iga päev

-Loo koerale tema oma pesa

Karmi reaalsusena on meil väga palju ärevuse all kannatavaid loomi. Kelle ärevused need tegelikult on? Mida saaksime meie koeraomanikena ära teha, et neile oma jama mitte edasi kanda? Kas mõni nende tervisemure on ehk võõrast stressist tulnud, kuna kõik on omavahel seotud? Nendele küsimustele saab iga omanik ise vastata ja märgata, kas on tal ehk võimalik oma koera heaolu parendamiseks midagi ära teha.