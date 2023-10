Surevadki külma kätte? Tallinlanna peab tagajärjetut võitlust sotsiaalmaja ümbruse kasside pärast

Ave toonitab, et Tallinna loomade varjupaigal on sõlmitud linnaga leping, mis kohustab neid püüdma Tallinnas hulkuvaid loomi. Paljassaare sotsiaalmaja kuulub samuti linnale.

„Igal aastal on toodud kinnistule puur, et mõni kassike külma käest ära pääseks. Tõsi, aastaid tagasi oli põgus vaidlus - varjupaik kartvat püügipuuride vargust. Kuid tollal selgitas neile lepingu teine osapool, linn, et varjupaigal on siiski võetud kohustus, mida ta peab ka täitma,“ räägib ta. „Kui varjupaik ei hooli, kas siis võib üldse nende kätte loomakesi usaldada? Kui püütud loom osutub näiteks metsikuks, kas siis võib ähvardada teda hoopis surmasüst?“