Ma ei ela üle teadmist, et neid piinatakse! Näitlejanna aitab Hispaaniast Eestisse tuua surmale määratud hurtasid

Galgode eluiga piirdub sageli kahe eluaastaga - just siis on nad jäneste ajamiseks kiireimad ja parimas vormis. Kui „parim enne“ läbi saab, leitakse neid koeri puude otsa poodutena , nülitutena, kinni müüritutena või mahajäetud paikades omapäi hulkumas. Parimal juhul jõuavad nad varjupaikadesse, kus neid alati üle jääb. Kuigi Hispaania karmistas hiljuti loomakaitseseadust, ei laienenud see jahikoertele, keda siiani käsitletakse kui esemeid.