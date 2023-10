Isegi panda on paremas seisus kui angerjas: ülepüük viib liigi hävimiseni

Kui teiste liikide puhul saab rääkida erinevatest populatsioonidest, siis klaasangerja puhul tuleb rääkida ühest globaalsetest populatsioonist. Kuigi täpsed teaduslikud andmed puuduvad, on teada, et angerjas läheb kudema Sargasso merre.

Võrreldes 1970ndate aastate arvukuse lähteandmetega, on tänaseks suurest populatsioonist alles veel vaid 3%. See tähendab, et tänaseks on varem suhteliselt arvuka kalaliigi angerja arvukus ääretult kiiresti langenud, mis teeb ta väga halvas seisus olevaks.

Et üks liik kaoks, on selleks tavaliselt mitmeid põhjuseid. Angerja puhul on selleks maailmamere halb seisukord, tammid ning väga suureks põhjuseks ennekõike ülepüük.

Kuigi angerjat on läbi aegade alati söödud, on hetkel kõige suuremaks mureks see, et angerjat püütakse massiliselt Jaapani turu jaoks, sest Jaapanist on klaasangerjas kõik suures osas välja püütud. Selleks püütakse angerjat Euroopa piirkonnast väikeste kaladena ning asustatakse ümber Hiina kalafarmidesse, et looduslik angerjas seal suureks kasvatada („Fattening“) ja müüa edasi Jaapani turule. Sel teekonnal sureb väga palju angerjaid juba püüdes, transportides, ümberasustades. Tehistingimustes angerjas ei paljune.

Ka meil Eestis on angerjat looduskaitselise meetmena lastud Võrtsjärve, et ta siit läbi Narva jõe liiguks Läänemerre ja edasi Sargasso merre. Kahjuks teadustööd seda väga ei kinnita, et teda piisavalt Läänemerre jõuaks, seega hetkel puudub sellel looduskaitseline efekt. Üheks põhjuseks, miks angerjas Võrtsjärve on ümberasustatud, on vajadus toetada kohalikku kalurkonda.

Angerjas on üks kallimaid saadusi kalaturul ja Võrtsjärve kaluritele annab ta 50% nende sissetulekust. Kuna angerjapüügil on nii poliitilised kui ka majanduslikud dimensioonid, on poliitikutel keeruline võtta vastu otsus angerja püük ära lõpetada ja selleks ei piisa vaid ühe riigi otsusest.