VIDEO | Tallinna loomaaia asukad pidasid kõrvitsapidu

Teiste hulgas suhtusid saadetisse erilise tänuga elevandid. Härra Carl otsustas talle saadetud kõrvitsa katki astuda ja seejärel terve kõrvitsa suhu pista. Elevandiemand Draay tegi korraliku mürtsuga kõrvitsa katki ja asus nosima. Teistsugust taktikat kasutas elevalt Fien, kes alguses üritas terve kõrvitsa suhu pista, kuid tundis, et lihtsam on see üles tõsta ja maha kukutada.