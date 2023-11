Las ta tukub! Millal peaks magava nahkhiire und häirima?

Esimeste külmakraadide saabumine ja kesiseks muutunud toidulaud annab nahkhiirtele signaali, et aeg on leida endale sobiv paik talvitumiseks.

Näiteks sai keskkonnaamet hiljuti teate Pärnust, kus nahkhiir oli end sisse seadnud ühe kortermaja välisukse kohal. Silmnähtavad vigastused nahkhiirel puudusid ning ta oli piisavalt kõrgel, et keegi teda ei ohustaks, mistõttu ei olnud vaja tema unelemise valikutesse sekkuda. Samal arvamusel oli ka nahkhiire ekspert. Mõnikord polegi rohkem vaja, kui lasta loodusel loomulikult toimida ja metsloomadel ise otsustada, milline koht on neile puhkamiseks sobiv.

Siinkohal ära unusta, et tegemist on ikkagi metsloomaga, kes võib vajadusel enda kaitseks kasutada hambaid. Ega nahkhiir tea, et inimene talle appi tuli ja seetõttu on paksude töökinnaste kasutamine nahkhiire liigutamisel väga oluline!