Ettevaatust Põlvamaal! Sealkandis jooksevad loomad kõige sagedamini teele

Läinud aastal oli ERGO kindlustuse klientide keskmine kahjusumma metsloomaga kokkupõrkel 2464 eurot, tänavu aga 2525 eurot. Suurim kahju on tänavu olnud 16 000 eurot. Mullu lahendas ERGO 719 loomale otsasõidu kahjujuhtumit, tänavu on registreeritud 474 säärast avariid.

„Enamik avariisid juhtub sama mudeli järgi: juht ütleb, et loom jooksis ootamatult teele,“ tõdes ERGO sõidukikindlustuse portfelli juht Kaido Naarits. „Et selline olukord ootamatult ei tekiks, on kõige olulisem valida sõitmiseks sobiv kiirus,“ rõhutas Naarits. Piirkiirust ületades võib enne keset teed seisvat põtra pidurdamine võimatuks osutuda.

Ka tuleks võtta tõsiselt liiklusmärke. Olulist infot annavad nii staatilised märgid kui ka elektroonilised tablood. Tabloode info on ajakohane, need on ühendatud anduritega ja hakkavad tööle siis, kui loomad on tõepoolest teel – nende ignoreerimine oleks eriliselt vastutustundetu.