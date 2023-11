Musta kassi kuu varjupaikades lõppes edukalt, algab seeniorkoerte kuu

Varjupaikade MTÜ sõnul vaadatakse tihti vanemas eas koertest mööda ja nii võivad nad oma uut kodu oodata ebaõiglaselt kaua. Kõige pikaaegsem MTÜ asukas ongi just 5+ koer nimega Bruno, kel vanust 9 aastat ja päris oma kodu on ta igatsenud juba 4 aastat.

„Kutsikad on varjupaikades kõige tahetumad ja nad leiavad tavaliselt väga kiiresti kodu. On täiesti tavapärane, et ühele kutsikale on mitu huvilist, samal ajal kui 5-aastaseid ja vanemaid koeri ei märgata ja nemad ootavad varjupaigas seda päris enda inimest vahel isegi aastaid. Tegelikkuses aga võib vanem koer paljude potentsiaalsete uute loomaomanike ellu hoopis paremini sobida,“ selgitab Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Kampaaniat toetab veterinaar Tiina Toomet, kes samuti kinnitab, et teinekord on vanemale koerale kodu pakkumine hoopis parem mõte kui näiteks kutsikale. „Ei maksa karta vanema lemmiklooma adopteerimist. Täiskasvanul on juba väljakujunenud iseloom ja käitumismustrid ja kui need esimeste külastuste käigus paistavad klappivat, võib ühise kooselu algus olla hoopis muretum, kui kohanemine ülienergilise kutsikapõlvega. Rääkimata veel problemaatilisest teismeeast. Ma vaatan sageli varjupaikade kodulehtedel seal olevaid veterane ja rõõmustan alati, kui avastan, et mõni on kõrgest east hoolimata uue kodu leidnud,“ sõnab Tiina Toomet.