KRUUSA TALU LOOMAD | Lonnit lihakombinaati ei saadetud, tänutäheks kakas ta bussi

Šoti mägiveis Lonni leidis meid 18 oktoobril 2019.

Viidas oli ammu rääkinud, et silm on peale jäänud sellistele veistele. Nende sarved on hirmuäratavalt suured, nad on ägedad karvased tegelased ja suurepärased võsapuhastajad metsas. Mina kiitsin takka, et jaa, nad on armsad küll..

Käisime neid ka imetlemas Viidase sõbra juures, kellel oli neid numbes kümne kanti.

Ei läinudki meie vestlusest palju mööda, kui sotsiaalmeedias kuulutati, et Viljandimaal otsib üks väikene veis endale head kodu. Vaatasime Viidasega üksteisele otsa ja sõnagi lausumata kirjutasin ma müüjale. Veise omanik ütles, et annab veise vaid koju, kus ta ei lähe lihaks ja on vaid silmailuks, nagu temalgi. Ütles, et tahtjaid on teisigi, aga tal on meiega seoses hea tunne ja et kui soovime, siis tulge aga järele . Hoiab meile.

Kuna Lonni oli siis väikene plika, mahtus ta vabalt meie bussi ja me ei pidanud rentima treilerit. Katsime bussi veo osa koormakattega ja sõitsime järele.

Nii sotsialiseeritud ta ei olnud, et oleks avasüli juurde jooksnud ja limpsu teinud. Oli ikka tükk tegemist asjaosalistel, et see väike sarvik bussi saaks.

See oli üks kole hetk, kui Lonni ema vaatas ära sõitvat autot ja Lonni tegi meie bussist emmele muuuuu.. Ausalt, nutsin, aga teadsin, kuhu ta läheb ja mis edasi saab, nii et pühkisin pisara ja ütlesin Lonnule, et ära kurvasta - varsti oleme kodus.

Teekond möödus ilma eriliste viperusteta, kui nüüd välja arvata see, et Lonnil tuli kakahäda enne koduõuele saabumist. Kodus panime ta lauta ja hakkasime veidikese haaval teda pailoomaks õpetama

Lonni on äärmiselt sõbralik, talle saab meil teha pai ja anda ka maiust. Lonnil on eriti hea kuulmine, kui krõbistada taskust leivakotti Seda võib nimetada ka valikuliseks kuulmiseks Kui Lonni on metsas ja kuuleb, et tema juurde tuldi, jookseb nii, et maa kõigub ja müdiseb.