ILSE BLOGI | Kuidas me raibet üle doseerisime ehk loomkatsed toortoiduga

Kuna meie eelmine taks suri mürgistusse (paradoksaalselt mitte toortoidu, vaid just nimelt krõbinate praakpartii tõttu), käivitas see minus kohe häirekella. Et mis siis nüüd keset ööd saab, kui tal eriti halb hakkab? Kas ta ikka veel väriseb? Kas ta üldse hingab? Hiilisin 10 minutiste vahedega koera juurde, katsin ta tekiga ja hoidsin hinge kinni. Õnneks hommikul torm vaibus, kuigi hingetoru ja mokkasid ei tahtnud ma seepeale enam isegi mitte kaugelt näha. Need läksid ikkagi prügikasti ära.