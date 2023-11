Purjus ukrainlanna nõudis paaritatud kassile steriliseerimist, annetajatel tuli abort kinni maksta

Abipalve kassi steriliseerimiseks jäi Merlele silma sotsiaalmeedia postitusest. „Ma olen vahel aidanud oma kasse steriliseerida läbi MTÜ neil inimestel, kellel on väga väike sissetulek nagu näiteks töövõimetuspension, või memmekestel ainult pension. Või kui inimene on jäänud järsku töötuks ja raha pole,“ selgitab ta. „Kuigi iga aastaga päästavad vabatahtlikud üha rohkem kasse ja lasevad neid steriliseerida, kassipoegade arvukus ei lange, vaid aina tõuseb,. Väga paljud inimesed lasevad oma kodukassidel poegida ja neid loovutatakse ükskõik kellele ja juba kolmenädalaselt - peaasi, et lahti saaks. Kui lahti ei saa, kuhu pojad satuvad? Eks ikka metsa, prügikonteineritesse, kellegi hoovi või tallu, sissekäikudesse, tänavatele. Just sellepärast otsustasin aidata, sest praegu on kassipoegade uputus, neid on rohkem, kui inimesi, kes saaks neile head ja armastavat kodu pakkuda.“