TAHAKS KOJU | Elegantne Milka unustas koduse aadressi. Kas keegi pakuks uut?

Nooruke kiisupreili Milka eksles kortermajade vahel ja pidi uudishimulike koerte eest pagema puu otsa, et rahulikult ringi vaadata, kuhu ta küll sattunud on. Keerulisest olukorrast aitas kiisupreili välja üks heasüdamlik möödakäija ja nii Milka varjupaika sattuski.

Milka on sõbralik ja rahumeelne ning inimeste seltskonnaga harjunud, tasakaalukas ja koostööaldis. Ilmselt on ta oma inimesed silmist lasknud ega tea täpselt oma senist kodust aadressi, aga ta on vägagi huvitatud ja valmis sõbrunema uute inimestega, kes talle sooja kodu ja sõbralikku seltsi pakuksid.