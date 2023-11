Läheb sõiduks! Reeglid, mida pead teadma enne lemmikloomaga lennureisile asumist

Põllumajandus ja -Toiduameti infole põhinedes tasub teada, et lemmikud reisivad ainult koos omaniku või volitatud saatjaga. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibiga või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011. Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga enne marutaudi vastu vaktsineerimist.

Lennureisil tuleb kasutada lemmikloomade transpordikasti või -kotti, mis oleks piisavalt suur, et lemmikloom saaks seista, pöörata ja lamada. Kast peaks olema hästi ventileeritud ja ohutu lukustusega. Kindlasti on oluline mõelda ka toidule ja varuda reisiks oma lemmikule sobivat sööki ja joogivett, samuti ei maksa unustada ka anumat, kuhu need panna. Kuigi loomal on kiip, siis tasub igaks juhuks lisada ka kaelarihmale tema nimi ja omaniku kontaktandmed.