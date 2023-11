VIDEO | Kui elu keerleb vaid ümber peremehe: kuidas aidata liiga sõltuvat koera?

Riietumine, kärud, ebavajalikud koostisosad toidus ja ülenunnutamine teevad koertest beebid. Ka tänaval ei lasta koeri teistega kokku ning emast lahutatakse kutsikad vaid paarikuustena, nii ei õpigi nad koera kombel elama. „Tuleb aru saada, et koer on teine liik ja tal on teised vajadused,“ rõhutab ta. „Koera jaoks on niigi ülesanne elada kunstlikus maailmas.“