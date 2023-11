Hoiame pöidlaid! Tallinna loomaaia jääkarude peres on oodata beebiuudiseid

„Novembriga algas taas ootusärev periood, mil ootame jääkaru Friidalt poegi!“ tunnistas loomaaia kommunikatsioonispetsialist Agnes Janson. Ta lisas, et üldiselt poegivad jääkarud detsembris või jaanuaris, kuid Friidalt võib järelkasvu oodata juba sel kuul.

Friida tervis on tema sõnul väga hea. „Oleme loomaaia poolt sulgenud ka teed Polaariumi juures autodele, et vähendada neist tekkivat müra, mis omakorda võiks segada emakaru. Hetkel me muud enam teha ei saagi, kui oodata ja pidevalt Friidat jälgida,“ lausus kommunikatsioonispetsialist.