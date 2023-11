200 naela, kui lased ta eutaneerida! Ühendkuningriigid soovivad vabaneda agressiivse mainega koeratõust

Alates selle aasta 31. detsembrist on ameerika XL bullyde omanikel kohustus neid avalikus ruumis hoida vaid rihma otsas ja suukorvistatuna. 1. veebruarist 2024 muutub bully omamine ebaseaduslikuks, kui ta ei ole kantud spetsiaalsesse registrisse. Seda võimalust tuleb taotleda läbi kohtu, tõestades, et koer ei ole ohtlik. Vastasel juhul on politseil õigus nad konfiskeerida. Koerad tuleb ka steriliseerida ja kastreerida, kindlustada nende põhjustatud võimalike kahjustuste vastu ning omanikele on antud võimalus nad riigi kulul eutaneerida. Viimasel juhul tagab riik kompensatsiooni 200 inglise naela ulatuses.