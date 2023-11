Kas saad aidata? Parsifali ähvardavad hullemast hullemad diagnoosid

Loomake viidi kiiresti veterinaari juurde, kes leidis, et vereproovide tulemused on murettekitavad ja suunas ta edasi kõhuõõne ultrahelisse. Hetkeseisuga on kahtlus mitmel diagnoosil, üks hullem kui teine. Muutused avastati kassi põrnas, kõhuõõne lümfisõlmedes ning peamiselt kahtlustatakse kõhukelmepõletikku (FIP), mis on tihti surmaga lõppev kaslaste nakkushaigus. Välistada ei saa ka kasvajat.

Täpset diagnoosi panemata, ei saa Pesaleidja looma kuidagi aidata, veel vähem otsustada Parsifali elu üle. Seetõttu on varjupaik hetkel sundolukorras, kus tuleb teha täiendavaid uuringuid, et saada looma tervise osas aus vastus.

Parsifali lümfidest ja põrnast võeti proovid ning saadeti laborisse - hetkel pole vastused veel saabunud. Võimalik, et kassike on vaja ka diagnostiliselt lahti lõigata, et näha, mis päriselt sees toimub. Tema uuringute ja tõe väljaselgitamine läheb varjupaigale maksma ligi 600-700 eurot, mis on MTÜ jaoks paraku väga suur summa. Parsifalil ei ole haigekassat ega ühtki käpahoidjat peale inimeste, kes on valmis talle annetama.

On võimalik, et Parsifali ei õnnestugi terveks ravida ja kehva diagnoosi saabudes tuleb loomal minna lasta. Küll aga ei suuda varjupaiga töötajad kassikese rohelistesse silmadesse vaadata ja ilma täpse diagnoosita sellist otsust vastu võtta. Parsifal väärib samuti tõde ja ausat otsust, mis iganes see ka olema ei saaks.

Palun aita Parsifali:

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „PARSIFAL“!

PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks