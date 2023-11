Tema kutsikad visati viiendalt korruselt alla! Miks aitavad Eesti vabatahtlikud Venemaalt pärit loomi?

Aastal 2020 võttis Svetlana ema kaks koera ja naine ise ühe. Omal jõul ja koerte abistamisele pühendunud fondi toel korraldasid nad nende Eestisse tuleku. „Koer, kelle võtsin, jooksis Moskvas lahtiselt väga kaua, üle poole aasta. Siis sai ta autolt löögi,“ meenutab naine. „Ta leiti, kui ta oli suremas. Varem oli ta lemmikloom, kandis kaelarihma, kuid omanikke ei leitud. Siis nägin temast postitust, otsustasime ta adopteerida, nii et tegelikult algas meie tegevus just nende koertega. Kuigi oleme loomi aidanud juba aastaid. Minu ema on loomi päästnud kaheteistkümnendast eluaastast saati, minagi olen neid päästnud lapsepõlvest peale.“

„Alustasime oma tegevust, kui mu ema nägi fotot Osseetiast pärit koerast, kellele ühe Moskva varjupaiga vabatahtlikud kodu otsisid,“ alustab Svetlana lugu. Vene vabatahtlikud viisid Osseetia koerad Venemaa pealinna, kus nad veetsid üle kuue kuu. „Selles varjupaigas on üle kolme tuhande koera ja umbes sama palju kasse,“ ütleb Svetlana. „See on ainult üks varjupaik. Ja neid on palju, nad on kõik valitsusvälised, eksisteerivad ainult vabatahtliku töö kaudu.“

Loomulikult tuleb abistajatel vastata ka küsimusele, miks organisatsioon veab loomi Eestisse Venemaalt ja teistest riikidest? Svetlana selgitab seda nii: „Eestis on vabatahtlikke ja organisatsioone, kes on keskendunud kohalike loomade abistamisele. Soovime ulatada abikäe neile, kellel on teatud riikides vähem võimalusi ellu jääda. Elame emaga Tallinnas. Lisaks koerte transpordile ja vahendamisele töötame täiskohaga, meil on firma meremeeste värbamiseks - see on perefirma juba 90ndatest, sellega tegeles minu vanaisa.“

Lisaks Venemaalt pärit koertele on nende hoole all koeri ka Taga-Kaukaasia ja Kesk-Aasia riikidest. Svetlana rõhutab, et igal juhul läbivad nad kõik vajalikud protseduurid Euroopa Liitu importimiseks. „Meie organisatsioon MTÜ Piirideta Loomasõber tegeleb mitte ainult teiste riikide loomade abistamisega, vaid abistab ka kohalikke koeri ja kasse,“ lisab organisatsiooni juht.

Koera esikäpp rippus, MTÜ-le tehti ettepanek see amputeerida. „Ta veetis väga kaua Moskvas, mõtlesime, et toome ta ära, opereerime siin ära ja anname talle kodu. Oli inimesi, kes teda soovisid, kuid me ei saanud teda ära anda. Seega saime koju kolmanda koera. Päästsime palju loomi eutanaasiast. Mõned läksid Eestisse, teised asusid elama Venemaale.“

Naine selgitab, et nende jälgimise all olevad organisatsioonid tegutsevad reeglina kohtades, kus loomade kohtlemine on väga viletsal tasemel. Valida on kas mahalaskmine või eutanaasia. Tänavalt leitud loomad pannakse kaheks nädalaks puuri ja seejärel üldjuhul surmatakse. Näiteks oli organisatsioonil suur ühisprojekt vene vabatahtlikega koerte päästmiseks „urgastest“.

Nüüdseks on naisel endal kodus kolm koera, tema emal neli. Samuti on neil kassid. „Meil on suured koerad, mu emal on üks suur - 55-sentimeetrise turjakõrgusega, ülejäänud on väiksemad,“ kirjeldab Svetlana lemmikloomi. Kõik need koerad on päästetud tänavatelt. Kuidas on naistel jõudu ja kust nad saavad motivatsiooni põhitöö ja lemmikloomade eest hoolitsemise kõrvalt ka teistest riikidest loomi päästa?

„Mulle tundub, et kui seda proovida on sellest väga raske vabaneda,“ tunnistab Svetlana. Tema sõnul on väga meeldiv tunne, kui aitad mitte ainult loomi, vaid ka inimesi. Sest nii paljude inimeste jaoks muudab see elu. Meil on näide ühest Jõhvi perest, kes aitab meid nüüd hoiukoduna; neil on meilt neli koera. Loomade abistamine on oluliselt muutnud elu ja peresuhteid. Nad said üksteisega lähedasemaks, hakkasid kirglikult tegema ühist tööd. Ja on palju inimesi, kelle elus aitasime midagi muuta. Väga paljud meie hoole alla võtnud inimesed aitavad meid vajadusel pidevalt. Selle eest oleme neile väga tänulikud. Kõik need inimesed töötavad ühel või kahel töökohal, kuid leiavad siiski aega ja energiat loomade eest hoolitsemiseks.“

Ta tunnistab, et liigne tähelepanu talle ei meeldi, kuid samas on tal muidugi hea meel inimestelt positiivset tagasisidet saada. „Tore on teada, et sa kedagi aitasid, kedagi päästsid. On juhtumeid, kui tundub, et midagi ei saa teha. Meie hoole all on puudega koerad - ilma käppadeta, ilma silmadeta. Ja see on väga lahe, et aitad neile kodu leida olukorras, kus tundub, et keegi neid ei taha,“ räägib ta.

Organisatsioon puutus hiljuti kokku olukorraga, kus aretusasutusest päästetud koeral avastati vähk. „Tundus, et sellise diagnoosi korral oleks loomal üsna raske kodu leida, sest see on üsna agressiivne vähivorm. Aga ei, on inimesi, kelle jaoks pole vahet, kui kaua ta elab, nad on valmis selliseid kohustusi võtma,“ räägib Svetlana.