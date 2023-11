Rootsis avalikustati julmad kaadrid ka Eestit tibudega varustavast kanafarmist, firma tegevjuht vallandati

Kanatööstuses kasutatakse tavaliselt kiiresti kasvavaid tõuge, et lühendada toidutoomistsükli pikkust. Ent kiiresti kasvavad tõud on ka ülearetatud, mis tekitab loomadele endile palju tõust tingitud tervise- ja heaoluprobleeme. Ühe lahendusena on pakutud asendada kiiresti kasvav kanahübriid Ross 308 aeglasema kasvuga tõu vastu, ent Djurrättsalliansen ei nõustu, et see lahendaks põhiprobleemi.

„Oleme loomade rasket olukorda paljastanud juba peaaegu 20 aastat. Iga kord näeme avalikkuse tugevat reaktsiooni, kuid avalikus arutelus arutatakse harva, kas me peaksime loomi sellisele kohtlemisele üldse allutama. Nagu iga õigluse küsimuse puhul, usume, et probleem seisneb selles, et rõhumist ei tohiks üldse toimuda – mitte selles, et rõhumine peaks toimuma kuidagi vähem rõhuvalt. Teisele kanahübriidile üleminek võib rahustada inimese südametunnistust, tekitades tunde, et loomadel on parem ja anda võimaluse jätkata loomade tavapärast söömist süümepiinadeta. Kuid tõsiasi on see, et loomade jaoks muutust ei toimuks,“ ütleb Malin Gustafsson.