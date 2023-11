Levinud hirm: kui suren üksi, kas lemmikloom sööb mu ära? Vastab matusebüroo juht

Üks küsimustest, mis inimesi läbi aegade on painanud, on see, mis juhtub nende kehadega, kui nad surevad vaid lemmiklooma silme all.

Caitlin vastab: „See sõltub loomaliigist. Kui oled kassiomanik, ei pea sa üldiselt muretsema. Kassi puhul kulub pikem aeg, et ta näljaseks muutuks. Kuigi madudel ja sisalikel on halb kuulsus, jätavad nemad surnukeha puutumata.“

Koeraomanikele on tal aga halvem uudis. „Koer püüab su keha tõenäoliselt hammustada, aga mitte selleks, et seda ära süüa, vaid see on tema katse sind üles äratada, kuna ta on harjunud sinuga sama katuse all aega veetma.“