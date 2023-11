Koer ei salli külalisi? Käitumisspetsialist annab nõu, kuidas neljajalgset sõpra võõrastega lepitada

Koerad on harjunud karjades elama ning kari võib moodustuda juba ainult kahekesi koos omanikuga. Kõik, kes karjaliikmetega rohkem läbi käivad või nö omaks saavad, on justkui karja pikendus. Sinna alla kuuluvad enamasti pereliikmed, kellega koos elatakse, või lähedased, kes tihedamini külas käivad, ilma et jääks sisse väga pikk vahe.