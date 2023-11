AI kujundas oksjoni jaoks Eesti linnad ümber, tema fotode müügitulust aidatakse hätta sattunud loomi

Eestimaa Loomakaitse Liidu esindaja Piret Teesi sõnul on oksjoniga laekuv annetus liidu hoole all olevatele koertele ja kassidele hädavajalik tugi. „Meie kõige suurem kuluartikkel on päästetud loomade raviarved, mis ulatuvad igas kuus tuhandete eurodeni. Samuti on meile praegu esmatähtis hoiukodude ning keskuse ja kassitubade toiduga varustamise küsimus. Hädalisi on palju ja tuleb ainult juurde,“ ütleb Tees.