KRUUSA TALU LOOMAD | Mitu nädalat oimetuna heinamaal lamatiste käes vaevelnud Tomi sai puukabjad alla

Kui Tomi leidmise peale mõtlen, hakkab valus. Ei tea kustkohast, aga valus on. Igalt poolt vist.

Omanik oli Eestimaa Loomakaitse Liidule väitnud, et tal ei ole aega loomaga tegeleda ja arvata on, et Tomi oleks sellise kaugele kujunenud laminiidi puhul juba praeguseks surnud või eutaneeritud, kui Eestimaa Loomakaitse Liit ei oleks saanud omanikult loovutuspaberit. Tomi transporditi maaülikooli hobusekliinikusse, kus ta veetis ravil paar nädalat.