Umbusklik kass tekitab uues kodus probleeme? Teatud nipid aitavad rahutust maandada

On ka erandeid, kus mitmeid aastaid kodu oodanud kasside käitumine on jäänud algusaegadest samaks või kohati muutunud isegi veelgi agressiivsemaks. Eriti kartlikud ja tõrjuvad võivad kassid olla juhtudel, kus nad on juba korra kodukeskkonnast tagastatud.