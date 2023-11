Kas saad aidata? Sõbralik kassipoiss Arti sai kliinikus jahmatava diagnoosi

Pesaleidja hoolealune Arti on olnud pikalt kimpus nohu ja pisut raskema hingamisega, kui kassidele iseloomulik. Seni kahtlustati polüüpi või mõnd takistust ninasõõrmes - niisiis pandi Artile loomade kiirabi kliinikusse uuringuteks aeg kirja. Seal aga selgus, et kassipoissi vaevab hoopis kõriturse, mis on tõenäoliselt tingitud kalitsiviirusest. See oli varjupaiga töötajatele suureks ehmatuseks.