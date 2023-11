Haukuv koer ei hammusta! On see ikka tõsi?

„Öelgu vanasõna mida tahes, hetkel, kui koer on hirmunud ja võib kaotada enda üle kontrolli, ei maksa talle läheneda,“ on Katu Horia loomakliiniku veterinaar Marcos Villén veendunud. „Eriti oluline on seda meeles pidada võõral, näiteks aiaväravast möödujal.“