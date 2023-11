Omaniku poolt vigastatud nooruke Felix jõuab homme operatsioonilauale

Felix nägi ilmavalgust tänavu 25.mail ja kolis ühte pealinna kodukesse. Tema omanik oli varemgi kaks kassi ära andnud.

Felixi senise saatuse uurimine oli Loomapäästegrupi jaoks tõeline peavalu ja lõplikult pole see siiani selge. Igal juhul sooviti, et Loomapäästegrupp seljavigastusega seotud ravi kinni maksaks. Edasine pikk suhtlus ja ridade vahelt lugemine viisid vaid ühe järelduseni – Felixi elu ja heaolu on selles peres ohus ning asi jõuab politsei töölauale.

Kaks nädalat peale kassi vigastada saamist sai Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner Felixi kätte ja viis ta kohe Loomade Kiirabi Kliinikusse põhjalikule uuringule. Perenaise jutt süütust selgroonihestusest, mis ise taastuvat, ei pidanud paika ja looma selgroog on väga katki. Kuigi väideti, et ta üritab juba tagakäppasid kasutada, siis diagnoos selle võimaluse välistab.

„Lisaks on kiisul ka jääkide väljutamisega raskusi ning soolikas oli otsast lõpuni „jämedat“ täis ja põis nii pungil, et kohe hakkab lõhkema. Mõtted triivisid vägisi eutanaasia suunas ja see viis tuju nii ära, et tiirutasin lihtsalt autoga paar tundi sihitult ringi kuniks tiba kergem hakkas,“ kirjeldas Valner.

Dr. Karl Armin Pulk sai pärastlõunal uuringutega ühele poole ja need olid juba hoopis teisest puust . Kass sööb-joob ja tema meeleolu on hea. Pärakurefleks on olemas ja ka tagakäpad tunnetavad valu. „Kuigi hommikul olime Arminiga üsna ühte meelt, et seda vaest loomakest päästa ei suuda, siis eutanaasia puhul me mõtleme mitte kümme vaid sada kümme korda ja teostamiseks läheb alles siis, kui tõesti muud üle ei jää. Praegu on veel kõik võimalik,“ lausus Valner.