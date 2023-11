Krahh loomapäästmises: Facebook tõmbas hätta sattunud neljajalgsete abistamisele kriipsu peale

Ta lisab, et kuna Facebook on vabatahtlike pingutustele kriipsu peale tõmmanud, püüavad nad aktiivsemad olla teistes ühismeediakanalites, näiteks Instagramis ja TikTokis, ent seegi pole lõplik lahendus, kuna jälgijaid on neil Facebookis mitu korda rohkem. „Head lahendust meil polegi,“ nendib ta.

Ka kodutuid kasse abistav Pesaleidja MTÜ jäi ilma paljudest oma postitutest, mis haigetele kiisudele raviraha palusid. Pesaleidja kommunikatsioonijuht Marlene Neiland on nõutu: „Protestima pole me veel hakanud. Eks see raskendab tööd kindlasti. Postitame ju päris sageli ja nii kipub kahe silma vahele jääma, kui midagi kuskilt kaotsi läheb.“

Marju on püüdnud Facebookiga suhelda, andes teada, et tegu on süütute postitustega - seni tagajärjetult. Konkreetset inimest, kellelt küsida, ju polegi.

Postituste eemaldamine ei puuduta ainult loomateemalisi gruppe. Ka eraisikuid, kes on otsustanud mõne abi vajava looma kuulutust jagada, on tabanud sama saatus. „Ise polegi postitanud gruppidesse, aga alati olen jaganud oma profiili lehele abivajajad,“ ütleb Marju, kes ei olegi veel täpselt arvet suutnud pidada, millised tema postitustest kustutati. Igal juhul oli neid palju. „Kes seda teeb? Keda häirib? Meta robot sassi läinud või mingid häkkerid, loomavihkajad?“

Diana ei leia, et abi oleks mõnele muule platvormile kolimisest, kuna just Facebooki jookseb inimese jaoks kokku kogu info ja vähesed hakkaksid eraldi otsima, kuidas õnnetuid loomi päästa. „Ma olen alati vandenõuteooriate peale naernud, aga need üheksakümnendate filmid sellest, kuidas arvutid hakkavad ise mõtlema ja elu üle võtma, ei tundugi enam nii naljakad,“ lisab ta.

„See on täielik krahh loomakaitsele, kogu abi tulebki ju sotsiaalmeediast,“ ei hoia mitmes grupis loomadele aastate jooksul abi otsinud Diana sõnu tagasi. Ta toob näite: „Alates kriitiliselt vigastatute loomade leidmisest - inimene teatab Facebookis, minusugune näeb ja teatab loomakaitsele. Sealt saan loa looma kliinikusse viia. Vahel on vaja kiiret transporti, vahel hoiu- või päriskodu, teinekord loomakaitse organisatsioonide jaoks raha koguda. Facebook on loonud monopoli ja neil on savi, aga kannatavad kõige nõrgemad.“

Sarnane hoop tabas ka MTÜd Cats Help - juba mõnda aega on nende abipalveid kustutatud. „Kaks päeva tagasi algas ka meie massiline postituste eemaldamine Facebooki poolt, ka varem on seda olnud. Näiteks mõned nädalad tagasi meie oksjonigrupis võeti järjepidevalt postitusi maha,“ räägib MTÜ vabatahtlik Evelyn Taaler, kes möönab, et MTÜ jaoks tähendab selline käitumine nii raha- kui ajakaotust kui ka lisatööd.

„Sel korral siis Facebookile ei sobinud meie annetustalgute postitused ja kodulehe link. Kõik postitused, mis sisaldasid seda, eemaldati sotsiaalmeediast. Meie kirjutasime Facebooki supporti oma murega, selgitades kes me oleme, millega me tegeleme ja milliste postitustega on tegu ja, et meie pangalingid on annetamiseks mitte pettus. Ja ka annetustalgute leht on loodud annetuste kogumiseks kampaania korras. Pidime saatma natuke lisainfot mis nad palusid ja õnneks nad taastasid kõik meie postitused ning muutsid selle Facebooki silmis siis turvaliseks,“ kirjeldas ta.

Evelyn märgib, et selliseid asju ei juhtu esimest korda ja ilmselt see ei jää ka viimaseks, alati postitusi ka ei taastata. „Meie reklaamikonto on näiteks samuti lõplikult suletud ja kuigi me oleme seda üritanud taastada juba aasta aega, siis nende silmis on see blokeeritud igaveseks,“ laiutab ta käsi. „Eks tänapäeval on TikTok samuti populaarne võimalus, kus on võimalus raha koguda, aga peame ka ise veel õppima seda kunsti. Üritame rohkem saada lehte, et pildil olla. Kasutame ka Instagrami raha kogumiseks.“