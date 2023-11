VIDEO | Eestlane leidis kelgukoeramatkalt abi tehnikasõltuvuse vastu

Arktiline kelgukoeramatk annab võimaluse kogeda maailma, mis on igapäevasest elukeskkonnast täiesti erinev. Kolmesajakilomeetrine ekspeditsioon Norra ja Rootsi polaaraladel viib seiklejad teisele poole polaarjoont, kus tuleb toime tulla külmunud maastike ja karmide ilmastikuoludega. Matka käigus sõidetakse kelgukoerarakendiga läbi mitmete jääkõrbete, mägimetsade ja Euroopa suurima igikeltsa.

Eestlane Kert Kivaste mõistis alles pärast matka, miks inimesed püüavad mägesid vallutada ja ekstreemsematesse kohtadesse reisida. „Olen alati mõelnud, miks inimesed seda teevad, kuid jõudes mägedesse ning kogedes enda ümber seda maastikku, vaikust ja rahu, valdasid mind võimsad emotsioonid ja sel hetkel mõistsin ma seda kõike. Raske on kirjeldada, mida ma tol hetkel tundsin – see oli privileeg, rõõm, õnn, alandlikkus ja tänulikkus ning see hetk jääb alatiseks minuga,“ meenutab Kivaste.

Igapäevaselt IT-maailmas tegutsev Kivaste tunnistab, et on enamuse aega oma elust veetnud erineva kuju ja suurusega ekraanide taga. Ta proovis aastaid leida võimalusi oma tehnoloogiakasutuse piiramiseks, kuid üheskoos raske tööeluga kulmineerus see lõpuks siiski läbipõlemisega. Sellest ajendatuna pakkis ta kohvrid ning alustas reisi läbi Ameerika, et leida oma elus tervislikum tasakaal.

Kaks kuud hiljem märkas ta Fjällräven Polari üleskutset ning otsustas sellest osa võtta. „Lisaks sellele, et veetsin palju aega arvuti taga, ei olnud ma kunagi varem korralikult toitunud ega palju trenni teinud. Tahtsin enda eest paremini hoolitseda ning ekspeditsioonist osa võtmine lõi selleks suurepärase võimaluse. See kogemus tõi mind tagasi põhitõdede juurde ja andis mulle võimaluse taas hetkes elada,“ tõdeb Kivaste.