Hundid tapsid Järva- ja Harjumaal kaks jahikoera

11. novembri hommikul sai Harjumaal Kahalas õnnetult otsa Vene-Euroopa laika Blacky, kes osales koos jahimeestega suurulukijahil Kahala jahipiirkonnas Hirvli küla lähistel. Õnnetus juhtus kohe esimeses ajus ja koera peremees märkas, et koera GPS-seade on pikalt ühe kohapeal paigal. Kohale jõudes oli koer murtud ja osaliselt ära söödud.

Teine õnnetus juhtus suurulukijahil Järvamaal Kabalas. Seal märkas koera peremees samuti, et GPS-seadme järgi on koer kahtlaselt kaua paigal. Tegemist oli üle kolme aastase Jämtlandi Minttuga. Koera peremehe sõnul on kõige raskem seletada kodus lastele, et nende sõber ei tule enam koju.