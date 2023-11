Looma võtmine pole saiaost! Mis juhtub siis, kui poes enam lemmikloomi ei müüda?

Mitmed loomakaitseorganisatsioonil lõid seljad kokku ja algatasid suure projekti. Loomakaitsjad taunivad loomade müüki poodides ning seda väga tõsistel põhjustel. Loomi tuuakse Eestisse kaugelt piiri tagant, selle transportimise käigus väga paljud loomad surevad või jäävad haigeks. Loomapoegi võetakse liiga vara emade juurest ära, nende geneetika on tihti teadmata.

Poodides ei ole võimalik tagada loomadele õiged liigiomased tingimused. Samuti ei ole poes võimalik kontrollida ostja tausta, kas on inimene üldsegi loomavõtuks valmis ja motiveeritud. Kahjuks ei oska poe personal väga tihti jagada ostjale õiget infot müüdava looma või tema pidamistingimuste kohta.

Loomakaitsjateni jõuab sageli info, kui inimesele müüakse näiteks kahe emase looma asemel emane ja isane, mille tulemuseks on ootamatu pesakond. Kõik need faktid viitavad sellele, et loomade müük poodides ei ole eetiline.

Väga oluline faktor on ka see, et meie ühiskonnas võetakse looma kui asja või kaupa, mida võibki müüa, kinkida, osta lastele mängimiseks ,hüljata jne. Rahvaalgatuse üks suuremaid eesmärke on seda suhtumist muuta.

Tekib küsimus: kust siis osta endale pisilooma või eksootikut, kui poodides enam seda teha ei saa? Eestis ei müüda poodides kasse ja koeri, siiski on palju teisi võimalusi saada endale kass või koer. Sama on ka pisiloomadega: esimene võimalus on soetada loom korraliku kasvataja käest või varjupaigast/ loomakaitse organisatsioonist. Pisiloomi satub varjupaikadesse viimasel ajal aina rohkem, mis ka annab signaali sellest, et loomast, kes oli kergelt saadud, on ka kerge loobuda.